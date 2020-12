Nieuwe stap in ontwikkeling woningbouw De Kandelaar in Ameide

AMEIDE • De voormalige locatie van de basisschool De Kandelaar in Ameide is vrijgekomen door de komst van een brede school. De locatie tussen de Tol, Aaksterveld en de Meidoornlaan ligt sinds de sloop van het schoolgebouw braak. De gemeente Vijfheerenlanden wil op deze locatie woningbouw te realiseren. Het plan bestaat uit maximaal 22 woningen. Voor deze locatie ligt nu een ontwerpbestemmingsplan ter inzage.

Op 19 november 2019 is er een druk bezochte inloopavond georganiseerd voor de herontwikkeling van de locatie, waarbij zowel de omwonenden als veel inwoners van Ameide hun opmerkingen en gedachtes mee konden geven. Op basis van de resultaten van een marktverkenning en het volkshuisvestingsadvies zet het college in op een gedifferentieerd woningbouwprogramma voor het plangebied met minimaal 30% in sociale koop- en/of huursector Het woningbouwprogramma is onderdeel van de ruimtelijke en stedenbouwkundige randvoorwaarden die het college stelt voor de ontwikkeling van de locatie. De randvoorwaarden vormen de basis voor het op te stellen bestemmingsplan.

Het ontwerpbestemmingsplan laat ruimte voor ontwikkeling, maar stelt ook het toekomstige plan moet passen in de omgeving past, dat er een groene omlijsting moet blijven en dat parkeren binnen het plangebied moet worden opgelost. Het ontwerpbestemmingsplan ligt gedurende zes weken ter inzage. Zienswijzen op het plan zijn mogelijk. Het plan is ook te raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl

Wethouder Huib Zevenhuizen vertelt: “Voor de uitvoering gaat de gemeente op zoek naar een ontwikkelaar die een plan opstelt en uitvoert. Hiervoor is een ontwikkelcompetitie uitgeschreven. De verwachting is dat in eind 2021 of begin 2022 gebouwd kan worden.”