CDA, SGP en ChristenUnie Vijfheerenlanden: luid kerkklokken bij jaarwisseling

VIJFHEERENLANDEN • Nu de jaarwisseling dit jaar anders en stiller verloopt, hopen CDA, SGP en ChristenUnie in Vijfheerenlanden dat kerken rond middernacht hun klokken luiden in de gemeente.

Daarom roepen zij de kerken in Vijfheerenlanden op om hun klokken te laten luiden met oud en nieuw. Maria de Jong (CDA) vindt dat deze bijzondere situatie vraagt om creativiteit. “Het zou mooi zijn als het erfgoed van de kerken ingezet kan worden om iedereen op een speciale manier een goed nieuwjaar toe te wensen. We sluiten ons daarom graag aan bij de landelijke oproep van CDA-kamerleden Martijn van Helvert en Chris van Dam.”

De drie partijen willen vooral kijken naar wat wél kan, in plaats van naar wat door de coronamaatregelen níet kan. Evert Geluk (SGP): “Normaal horen we met oud en nieuw door het hele land het vuurwerk knallen. Zou het niet mooi zijn om juist met de jaarwisseling de kerkklokken te laten luiden? Als teken van verbondenheid tussen al die Nederlanders in deze moeilijke tijd.”

Dico Baars (ChristenUnie) voegt hieraan toe: “Kerkklokken worden gezien als teken van hoop en als teken van eenheid. Een mooi begin van het nieuwe jaar.”