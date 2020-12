Een aanhangwagen en een caravan zijn natuurlijk compleet verschillend van elkaar. Maar toch zijn een aanhangwagen of caravan ook hetzelfde.

Zo gelden voor aanhangwagens en caravans vaak dezelfde regels zoals:

laadvermogen

Keuringen

Onderhoud

Rijbewijs

Een caravan hoeft net als een aanhangwagen niet periodiek gekeurd te worden zoals bij auto’s. Je bent zelf verantwoordelijk voor de staat van je aanhangwagen of caravan.

Wegenbelasting caravan

Wegenbelasting betalen voor mijn caravan of aanhangwagen? Wegenbelasting moet betaald worden voor gemotoriseerde voertuigen waarmee je de openbare weg op gaat. Een caravan en een aanhangwagen zijn geen gemotoriseerde voertuigen. Je hoeft hier dus ook geen wegenbelasting voor te betalen.

Caravan keuren verplicht

Het keuren van een caravan is niet verplicht. Dit is door de fabrikant al gedaan wanneer deze geproduceerd werd. Een caravan herkeuren is ook niet verplicht. Is een caravan nog niet gekeurd geweest dan moet dat nog wel gebeuren. Dit geldt ook voor een caravan buiten de EU.

Voor aanhangwagen gelden dezelfde regels.

RDW aanhanger regels

Een aanhangwagen moet aan verschillende regels voldoen. Doet je aanhangwagen dat niet? Dan riskeer je flinke boetes. Wil je bijvoorbeeld een tweedehands aanhanger kopen let dan op de volgende aanhangwagen onderdelen :

Banden

Verlichting

Chassis

Eventuele rem onderdelen

Vloerplaat

Assen

Koppeling

Hang en sluitwerk

Dit zijn overigens ook de onderdelen waar het RDW naar kijkt en waar een aanhangwagen zeker aan moet voldoen.

Een aanhanger of caravan achter de auto? Hier moet je op letten

Wanneer je een caravan of aanhanger achter je auto hebt dan wil je natuurlijk dat dit veilig en comfortabel is. De gewichtsverdeling tussen het trekkende voertuig en de aanhanger of caravan is dan erg belangrijk. Voordat je zomaar gaat rijden met een combinatie is het dus wel belangrijk te weten wat je wel en wat je juist niet moet doen.

Maximaal trekvermogen

Het maximale trekvermogen van een auto vindt je op het kentekenbewijs van de auto. Het is belangrijk dat je deze niet overschrijdt. Dit is ten eerste slecht voor de auto en het is verboden. Staat er geen maximaal trekvermogen op het kentekenbewijs, dan mag de auto niets trekken.

Maximaal laadvermogen

Net als bij een aanhangwagen heeft een caravan ook een maximaal laadvermogen. Het is erg slecht voor beide om hier overheen te gaan. Zeker voor een aanhangwagen. Er bestaat namelijk een grote kans de as verzakt of zelfs helemaal breekt.

Lading verdelen

De lading verdelen is van essentieel belang voor een goede wegligging van zowel een aanhangwagen als een caravan. Belaadt je namelijk een aanhangwagen of caravan niet goed dan kan deze extreem gaan slingeren wat natuurlijk erg gevaarlijke situaties kan opleveren.

Verdeel dus de lading over de hele laadruimte. Wil je een zwaar object vervoeren plaats deze dan in het midden.

Het juiste rijbewijs

Natuurlijk ook niet geheel onbelangrijk, het rijbewijs. Je kunt niet zomaar met iedere combinatie de weg op gaan. Het maximale gewicht van een combinatie van een aanhangwagen of caravan met een trekkend voertuig mag niet meer zijn dan 3500 kg. Je mag met deze combinatie dan de weg op met een rijbewijs B. Is dit gewicht hoger dan moet je in bezit zijn van een BE rijbewijs.