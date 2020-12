Alternatieven voor Alzheimer Trefpunt Zederik

VIJFHEERENLANDEN • Helaas kan het Alzheimer Trefpunt Zederik vanwege de voortdurende corona pandemie en de daarbij horende maatregelen nog steeds niet doorgaan. De werkgroep van het ‘Alzheimer Trefpunt Zederik’ heeft een aantal alternatieve mogelijkheden op een rijtje gezet.

Een aantal online Alzheimer Cafés van verschillende regio’s zijn te bekijken op: www.alzheimer-nederland.nl/nieuws/online-alzheimer-cafes.

Op de website www.dementie.nl staat informatie over dementie, ervaringen en tips voor activiteiten.

Verder verwijst Alzheimer Trefpunt Zederik naar Barbara Oppelaar. Zij blogt over dementie. Haar verhalen staan vol met tips. Zie www.ervarea.nl/blog.

Telefonisch contact

De Alzheimer Telefoon is ook zeven dagen per week bereikbaar via het gratis telefoonnummer: 0800-5088, van 09.00 tot 23.00 uur. Mailen kan met coördinator Marja Sluis via m.sluis@buurtzorgnederland.com.

Tot slot een tip voor de komende feestdagen: veel mensen met dementie vinden het maken van een legpuzzel erg leuk. Maar vaak zijn de stukjes zo klein of, als je grotere stukken hebt, zijn de afbeelding zo kinderlijk. Het is bij een aantal bedrijven mogelijk om fotopuzzels, met grotere stukken te laten maken. Wanneer een foto wordt gekozen van een herkenbaar stukje verleden, biedt de puzzel voor iemand met dementie een prettige herinnering. Te denken valt aan de trouwfoto, een gezinsfoto, een foto van de vroegere woonplaats of het oude huis. “Hiermee heb je een persoonlijk cadeau dat ook weer een mooi aanknopingspunt biedt om samen in gesprek te gaan”, redeneert Alzheimer Trefpunt Zederik.