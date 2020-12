Vijfheerenlanden financieel in de gevarenzone

VIJFHEERENLANDEN • De gemeente Vijfheerenlanden neemt even geen besluiten over forse investeringen waar miljoen euro’s mee zijn gemoeid. Dat heeft alles te maken met de uitspraak van het gerechtshof in Den Haag, die dinsdag heeft bepaald dat de gemeente 90 miljoen euro schadevergoeding moet betalen aan de rechtsopvolger van Niemans Beton (GABO BV).

De gemeente Vijfheerenlanden zit na de uitspraak financieel in de gevarenzone en komt mogelijk onder verscherpt toezicht van de provincie. De gedeputeerde Strijk neemt daar binnenkort een besluit over.

Dinsdag stond op de agenda van de gemeenteraad het voorstel tot vaststelling van het mobiliteitsplan en het voorstel tot vaststelling van het Actieplan Armoede en Schulden. Beide punten zijn na vooroverleg met de partijen van de agenda afgehaald en worden waarschijnlijk volgende week behandeld als er iets meer duidelijk is over de financiële gevolgen van de uitspraak van het gerechtshof.

Burgemeester Sjors Fröhlich zei afgelopen dinsdag in een persgesprek dat de gemeente Vijfheerenlanden rekening had gehouden met een schadebedrag tussen de 40 en 50 miljoen. “Dat had natuurlijk ook een ongelooflijk groot bedrag geweest. Maar ik denk dat we daarvan hadden gezegd: ‘okay, dat is. Wij nemen het verlies en we gaan weer verder met de gemeente.’

Maar een bedrag van 90 miljoen (waarvan 10 miljoen advocaat- en proceskosten) noemt Fröhlich ‘bizar groot’ en ‘een mokerslag’ “Het is onverantwoord. Voor een kleine fusiegemeente als Vijfheerenlanden komt dit echt heel hard binnen.” De gemeente gaat de uitspraak goed bestuderen en kijken of men eventueel in cassatie gaat bij de Hoge Raad.