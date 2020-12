Oliebollenactie in Oud-Alblas

OUD-ALBLAS • De oliebollenactie van de rommelmarktcommissie Oud-Alblas is er ook dit jaar weer. Oliebollen, appelbeignets, hartige broodjes of de geweldige oudejaarsknaller kunnen weer besteld worden. Dit jaar weer de topkwaliteit van Bakkerij Voordijk.

Het is dit jaar alleen mogelijk om een bestelling te plaatsen, er is helaas geen losse verkoop mogelijk. Online bestellen kan via www.hervormdoud-alblas.nl.