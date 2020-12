Buurtvereniging De Kom pleit voor autovrij Laantje

NOORDELOOS • De Noordelose buurtvereniging De Kom komt massaal in het geweer tegen de voortdurende overlast van doorgaand (vracht)autoverkeer in het Laantje.

“Het wegje is sowieso te smal om elkaar met auto’s te passeren. En het stuk langs de boezem tussen de Slotse brug en het brugje over de vliet laat zelfs niet toe dat auto’s en zwakke verkeersdeelnemers als wandelaars en fietsers elkaar passeren, zonder dat er iemand de wal in moet”, zo redeneert de buurtvereniging.

“Doet de zwakke verkeersdeelnemer een stap opzij, dan stapt deze in de modder. Is een automobilist zo hoffelijk om de wal op te zoeken, dan worden de sporen in de slappe grond alleen maar dieper en breder.”

Daar komt bij dat het gebied dat tussen de N214 en de Grotewaard ligt, een populaire sluiproute is voor automobilisten. Velen die er niets te zoeken hebben worden door ‘moderne’ navigatiesystemen misleid en gaan ronddolen of rijden zich klem.

Vorig jaar was er een zwaar ongeluk met een truck met oplegger die naast de weg belandde; de berging kostte twee dagen en al die tijd kon er niemand meer langs. Onlangs nog reed een ziekenauto zich klem bij het brugje over de vliet. Paaltjes worden uit de grond gereden, brugleuningen vernield, autospiegels sneuvelen en wat dies meer zij.

Het traject ligt er volgens de buurtvereniging inmiddels haveloos bij, terwijl het vorig jaar bij de kadeversterking allemaal zo mooi is opgeknapt. En in het donker is er geen hand voor ogen te zien en daardoor sociaal onveilig.

Deze en andere grieven waren voor het bestuur van De Kom de aanleiding om op gezag van de algemene ledenvergadering in de pen te klimmen en de besturen van Waterschap Rivierenland en de gemeente Molenlanden dringend te vragen eindelijk eens maatregelen te nemen.

Voorzitter Piet Bronkhorst en secretaris Pien Bos nemen geen blad voor de mond: “De buurt is het zat en komt nu in opstand door de formele weg van een brief op poten te bewandelen”, schrijven zij in vette letters. De oplossing is duidelijk: maak het gebied vrij van doorgaand autoverkeer. En plaats op donkere plaatsen lantaarnpalen.