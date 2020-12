Molenlanden schaft kapvergunning af en stimuleert aanplant bomen

MOLENLANDEN • Inwoners van Molenlanden die een boom willen kappen, hoeven daarvoor geen vergunning meer aan te vragen. De gemeente wil in plaats daarvan werken aan bewustwording van het belang en behoud van bomen.

De raad ging dinsdag 15 december unaniem akkoord met de kaderstelling kapbeleid bomen. Een meerderheid stemde daarnaast in met een motie die meer groen moet bevorderen.

Niet verbieden

“Mooi dat er gekozen wordt voor het gesprek in plaats van verplichten of verbieden”, reageerde Jonette Korevaar (CDA) dinsdag 15 december tijdens de besluitvormende raadsvergadering op het nieuwe kapbeleid.

Boom adopteren

SGP, CDA, CU en PM dienden een motie in waarin zij het college oproepen inwoners ‘op een creatieve manier de gelegenheid te geven om een bijdrage te leveren aan de toename van het aantal bomen in de openbare ruimte’. Samen met inwoners zou Molenlanden moeten zoeken naar locaties voor deze plannen. Als opties noemen de vier partijen: het adopteren of doneren van bomen, gratis bomen voor inwoners, scholieren betrekken bij het planten van bomen, een levensloopbos en een voedselbos.

Meer bomen

Wietse Blok (SGP) kondigde de motie aan door te stellen dat het ‘belangrijk is dat er meer bomen in onze gemeente komen’. Hij vindt dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven. Niet alle raadsleden reageerden enthousiast op het voorstel. Bert Moret (VVD): “Het is een onderwerp waarmee iedere partij graag wil scoren denk ik. Ook de VVD is natuurlijk voor bomen. Maar ik ben benieuwd naar de reactie van de wethouder.”

Bestaande plannen

Curt Roth (Doe Mee): “Onze fractie onderschrijft dat inwoners een actieve rol kunnen hebben. De motie vinden we in die zin sympathiek, maar we zijn van mening dat het al genoeg geborgd is in het huidige beleid.” Roth somde een aantal bestaande plannen op, zoals het plan voor een tiny forest in Schelluinen en ideeën voor een Voedselbos in Molenlanden. “Wat voegt deze motie toe?”

Blok reageerde: “Dat onze omgeving groener wordt.” Roth toonde zich niet overtuigd. Paul Verschoor verklaarde: “Ik denk dat het gaat om het doel van de motie: inspireren, uitnodigen tot nieuwe initiatieven.”

‘Doen we al’

Wethouder Johan Quik noemde de motie ‘een diskwalificatie van de creativiteit die al bij onze inwoners aanwezig is’. “We faciliteren waar wij kunnen. Het is een sympathieke motie, maar wat gevraagd wordt doen we al.”

Open landschap

De wethouder vindt ook dat de gemeente het open landschap in de polder moet koesteren. “Het aanleggen van een bos is hartstikke mooi. Maar volgens mij hebben we ook de opdracht om open landschap te houden in onze mooie polder.”

Quik kreeg bijval van Moret: “Wij zijn ook voor meer groen. Maar een stuk polder vol zetten met wilgen, is dat een verrijking van het landschap? Is dat landschappelijk gezien een goede oplossing? We moeten als gemeente naar een serieus landschapsplan.”

De motie werd met 17 stemmen voor en 10 tegen aanvaard.

Bomenlijst

In het nieuwe kapbeleid verplicht de gemeente zichzelf om voor elke boom die zij kapt, er minimaal één terug te planten. Ook wordt er een lijst met waardevolle (particuliere en gemeentelijke) bomen opgesteld.

Eén beleid

In het huidige beleid van beide voormalige gemeenten Giessenlanden en Molenwaard wordt verschillend omgegaan met het kapvergunningsstelsel voor bomen. Molenlanden is vanwege de fusie verplicht om vóór 1 januari 2021 één beleid te formuleren voor de bescherming van bomen.

In voormalig Giessenlanden was het kappen van particuliere bomen van de waardevolle bomenlijst verboden zonder kapvergunning. In voormalig Molenwaard golden geen (gemeentelijke) restricties voor het kappen van bomen in de vorm van een verordening. Wel was er een boomstructuurplan van gemeentelijke bomen. Daarin had Molenwaard vastgelegd welke boomstructuren belangrijk zijn en dus in stand gehouden moeten worden.