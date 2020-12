Jan Heijkoop voorzitter Natuurbeheercollectief Krimpenerwaard

REGIO • Jan Heijkoop is door het bestuur van het Natuurbeheercollectief Krimpenerwaard gekozen als onafhankelijke voorzitter. Door deze benoeming is het bestuur nu compleet.

Begin oktober is beheercollectief opgericht en Teunis Jacob Slob heeft tot nu toe deze functie ad interim met grote inzet ingevuld. Met de benoeming van de onafhankelijke voorzitter is het bestuur nu helemaal compleet.

Jan Heijkoop komt uit Oud-Alblas en is een bekende Alblasserwaarder voor velen. In het verleden was Jan interim-burgemeester in onder andere Alblasserdam. Daarna is de CDA-er burgemeester geworden van Hendrik-Ido-Ambacht.

Jan Heijkoop heeft een grote rol in het openbaar bestuur en is nauw betrokken bij vraagstukken over landbouw, natuur en landschap. Door Jan zijn benoeming ziet het bestuur de grote opgaven van de komende jaren met vertrouwen tegemoet. Er moeten concrete afspraken worden vastgelegd met de provincie Zuid-Holland over de rol en positie van het Natuurbeheercollectief.

Het bestuur wordt ondersteund door een kleine professionele werkorganisatie. Er is ruimte voor versterking met mensen met ervaring en kennis van het gebied. Het bestuur begint binnenkort met de werving.