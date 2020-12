‘Geen Kerst op het plein, wel Kerst in Bles’

BLESKENSGRAAF • Hoewel het dit jaar niet mogelijk is om ‘Kerst op het plein’ te organiseren, probeert de organisatie een alternatief te bieden. Medeorganisator Willem van de Weteringh vertelt: “Dit jaar gaan we niet voor kerst op het plein maar voor kerst in Bles”.

De organisatie vraagt iedereen mee te helpen en in ieder geval op kerstavond, 24 december, bij de voordeur en/of tuin extra sfeerverlichting te laten schijnen. Dat kan in de vorm van een kaars, lantaarntje of kerstverlichting.

Daarnaast is het ook mogelijk om een lichtpuntje, een soort kerstwens of gebed voor Bleskensgraaf op te hangen in de kerstboom in de Spar. Op Eerste en Tweede Kerstdag is er de mogelijkheid om door Bleskensgraaf op zoek te gaan naar verschillende plaatsen met een kleine verrassing. Ondanks alle maatregelen willen de organisatoren op deze manier toch een stukje licht te brengen in deze donkere tijd. Een stukje hoop dat juist past bij het verhaal van Kerst.

Kijk voor meer informatie op www.lichtvoorbles.nl.