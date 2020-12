Bibliotheek AanZet zoekt online verbinding tijdens lockdown

REGIO • Ook Bibliotheek AanZet heeft alle fysieke vestigingen tot en met 19 januari gesloten voor bezoekers. Maar online staat de deur van onze virtuele vestiging wagenwijd open en zoekt men de verbinding op tijdens online activiteiten. Ook kunnen leden gebruikmaken van de afhaalservice.

In de afgelopen weken ging de Bibliotheek AanZet op zoek naar het ultieme kerstgevoel onder bezoekers om samen met en speciaal voor hen een bijzondere decemberprogrammering op te stellen. De uitkomst? Samen zijn. Met aandacht voor elkaar en met een beetje lol. Ook het verbinden van jong en oud en het bestrijden van eenzaamheid kwamen vaak terug in de antwoorden. “Aan ons de taak om deze wensen te vertalen naar een leuke en gezellige activiteit voor jong en oud”, aldus de bibliotheek.

Dat kan volgens de bibliotheek natuurlijk maar met één ding en dat is met de XMAS Bingo. Op 22 december draait de Bingo-master vanuit Dordrecht aan de molen. Kijk voor alle activiteiten op https://www.debibliotheekaanzet.nl/activiteiten.

Virtuele vestiging

Leden van de bibliotheek hebben bovendien 24 uur per dag toegang tot de volledige collectie in de virtuele vestiging. Hier vind je meer dan 28.000 e-books en bijna 4000 luisterboeken. Ook kun je gebruikmaken van de Kennisbank waar je kunt kiezen uit een breed aanbod van online cursussen, digitale kranten, handige websites, voorleesfilmpjes en lees- en leerapps voor de jeugd.

Reserveren en afhalen

Vanaf 16 december kun je in de online catalogus op de website jouw materialen kiezen en reserveren. Als je reservering klaarstaat en je deze af kunt halen, krijg je een mail. Houd er rekening mee dat dit iets langer kan duren als de boeken van jouw keuze uit een andere vestiging moeten komen. In de periode dat de bibliotheek gesloten is, worden er geen boetes in rekening gebracht. Voor het afhalen van reserveringen en het terugbrengen van boeken hanteren we speciale openingstijden. Om te voorkomen dat je voor een dichte deur staat, raden wij aan de vestigingspagina op de website in de gaten te houden voor actuele informatie over de afhaalpunten en openingstijden: https://www.debibliotheekaanzet.nl/vestigingen.

De bieb heeft zowel betaalde als gratis abonnementen. Inschrijven kan online via: https://www.debibliotheekaanzet.nl/lid-worden.