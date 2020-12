Boek Cadeau-shop Miek-Kado blijft kansen zien

GIESSENBURG • De lockdown kwam voor Mieke van den Boomgaard van Boek Cadeau-shop Miek-Kado in Giessenburg eerder dan verwacht. Ze blijft kansen zien. ‘Je gaat zoeken naar mogelijkheden die er wel zijn.’

Voor het postagentschap mogen klanten nog de winkel in komen, maar iets uit de boekwinkel kopen mogen ze niet. “Ik zag het niet zo abrupt aankomen”, vertelt Mieke op de middag na de toespraak van minister-president Mark Rutte. “Maar ik snap het wel. Want anders waren mensen nog snel van alles gaan kopen en had je juist besmettingshaarden gecreëerd.”

Heel scheef

Ze heeft dus begrip, maar vindt het wel moeilijk. “In sommige gevallen is het heel scheef. Ik heb een postagentschap en ben daarvoor dus wel open, maar mag geen tijdschriften verkopen. De supermarkt mag wél bladen verkopen.”

Aan de slag

De onderneemster moest zich even herpakken. “Ik wist vanmorgen niet waar ik beginnen moest. Nu weet ik weer hoe ik het moet aanpakken. Maandagavond voelde ik vooral onvrede; waarom de een wel en de ander niet. Maar ik bedacht al snel: daar moet ik mee stoppen, want ik moet door. Gewoon aan de slag gaan met wat er kan. Alle klanten van wie ik een mobiel telefoonnummer heb, heb ik een berichtje gestuurd. Als je ziet wat een zee aan berichten ik terugkreeg. Mensen laten weten: we vergeten je echt niet.”

Veerkracht

In maart kon de winkel ondanks strenge regels open blijven, nu is dat anders. “Dit is best lastig. Je bent ondernemer, wilt graag zelf de touwtjes in handen hebben. Maar het moet wel. Je gaat zoeken naar mogelijkheden die er wel zijn. Ik denk dat er wel weer mooie dingen uit ontstaan. En dat goede ondernemers de veerkracht vinden om er weer wat van te maken. Maar voor horeca is het wel anders.”

Bestellingen afhalen

Op één ding hoopt Mieke nog wel: “Ik zou het heel fijn vinden als ik bestellingen mag laten afhalen. Want ik mag wel PostNL spullen af laten halen, maar bestellingen uit de winkel moet ik zelf bij klanten bezorgen. Dat afhalen zou buiten voor de winkel kunnen.”

Bezorging

Miek-Kado is 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar. Alle bestellingen worden thuis bezorgd. In Giessenburg, Giessen-Oudekerk, Hoornaar, Schelluinen en Noordeloos is die bezorging gratis, zes dagen per week. Meer informatie: 0184 651976 of 06 539 71 880. Voor de webshop: https://www.miek-kado.nl/