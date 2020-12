Bibliotheken weer gesloten, online lezen en afhalen als alternatief

REGIO • Helaas zijn de deuren van alle bibliotheken weer gesloten tot en met dinsdag 19 januari. Maar er talloze mogelijkheden om online te blijven lezen, luisteren en leren, meldt Bibliotheek Lek & Ijssel, die in de oost-Alblasserwaard actief is.

Mensen die niet digitaal kunnen lenen en lezen, kunnen vanaf zaterdag 2 januari weer een bestelling plaatsen voor de AfhaalBieb.

Adempauze

De medewerkers en vrijwilligers van de Bibliotheek Lek & IJssel hebben veel en vaak moeten schakelen tussen de normale dienstverlening, de AfhaalBieb en andere vormen van dienstverlening. Dit heeft veel van hen gevraagd. Daarom geeft de Bibliotheek Lek & IJssel haar medewerkers en vrijwilligers een adempauze. Zo kan de dienstverlening in het nieuwe jaar weer met nieuwe energie en enthousiasme opgestart worden.

AfhaalBieb

Vanaf zaterdag 2 januari om 13.00 uur kunnen mensen die niet digitaal kunnen lezen, opnieuw boeken bestellen in de AfhaalBieb. Vanaf dinsdag 5 januari zijn deze vooraf bestelde boeken op te halen in de vestiging in IJsselstein, Houten-Centrum, Leerdam en Vianen. Alle informatie over de AfhaalBieb is te vinden op bibliotheeklekijssel.nl/afhaalbieb.

Lenen en terugbrengen

Materialen terugbrengen is tijdelijk niet mogelijk. De inleverbussen zijn tot maandag 4 januari gesloten. De leentermijn van alle geleende materialen is voor iedereen verlengd tot en met woensdag 27 januari.

Activiteiten

Activiteiten op de vestigingen, op scholen en kinderopvang zijn tot en met 19 januari afgelast. De taallessen worden, waar mogelijk, online voortgezet. Op maandag 4 januari wordt er gekeken of, en zo ja, welke andere activiteiten weer opgestart kunnen worden.

Online inspiratie

Met meer dan 30.000 e-books en meer dan 4000 luisterboeken in de online bibliotheek kunnen leden van alle leeftijden gewoon blijven lezen, leren en luisteren. Daarnaast zijn er de TijdschriftenBieb, PressReader en de Voorleeshoek. Kijk voor meer tips over online lezen, leren en luisteren op www.bibliotheeklekijssel.nl/online.

Bereikbaarheid

De Bibliotheek is te bereiken via klantenservice@bibliotheeklekijssel.nl. Vanaf 4 januari ook weer telefonisch bereikbaar op 085-4835432. Kijk voor meer informatie op www.bibliotheeklekijssel.nl/nieuws.