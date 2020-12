Burgemeester Fröhlich: ‘Uitspraak in zaak-Niemans is een mokerslag’

VIJFHEERENLANDEN • Burgemeester Sjors Fröhlich van de gemeente Vijfheerenlanden heeft op Twitter een eerste reactie gegeven op de uitspraak in de zaak-Niemans. 'Een mokerslag', aldus Fröhlich.

"Deze uitspraak heeft een maatschappelijke impact die onverantwoord is. Er volgt een cassatie-onderzoek", kondigt Fröhlich aan. Gemeente Vijfheerenlanden gaat hierover in overleg met de provincie Utrecht en het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het gerechtshof in Den Haag heeft het schadebedrag dat de gemeente Vijfheerenlanden moet betalen aan Niemans Beton vastgesteld op 80 miljoen euro. Daar komen ook nog eens miljoenen euro’s aan advocaatkosten bij. Met de uitspraak van het hof komt (voorlopig) een eind aan een 40 jaar slepende rechtzaak.

Uitspraak in de zaak-Niemans. De rechter heeft beslist dat @5heerenlanden 90 miljoen euro moet betalen.

Dit is een mokerslag. Deze uitspraak heeft een maatschappelijke impact die onverantwoord is.

Er volgt een cassatie-onderzoek. We gaan in overleg met @ProvUtrecht en @MinBZK