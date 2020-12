Michael van Hoorne van Avonturenboerderij: ‘Mark Rutte doet het juiste’

GROOT-AMMERS/MOLENAARSGRAAF • Directeur Michael van Hoorne van Avonturenboerderij Molenwaard heeft in een persoonlijk bericht op Facebook opgeroepen om de lockdown-maatregelen te respecteren. Ook ging hij in op de dubbele gevoelens die zo’n maatregel oproepen.

“Ik ben ongelofelijk teleurgesteld, misschien wel heel erg boos”, zo begint hij op Facebook. “Maar het lastige van deze crisis is dat je niemand de schuld kan geven. Ik zou het liefst nu even Mark Rutte een vreselijk mens vinden net als die vervelende demonstranten buiten bij het Torentje, maar in tegendeel, eigenlijk groeit mijn bewondering met de dag voor deze man. Je zal deze keuzes maar moeten maken, je zou deze speech maar moeten doen, alles in landsbelang en daarbij staat een ding vast naar mijn idee, hij weet heel goed wat de gevolgen zijn. Hij weet dat ondernemers nu echt kopje ondergaan, hij weet dat hij kinderen op school hun kerstviering ontneemt en hij weet dat er heel veel mensen alleen zullen zitten met kerst. Gelukkig heeft hij het lef dit te doen, want ik weet niet of ik het had gekund op die plek, of zou dat komen omdat ik weet hoeveel pijn het doet voor iemand die onderneemt.”

Hij vervolgt met een persoonlijke ervaring: “Een poosje terug stuurde ik een bos bloemen naar Mark Rutte, ik zag dat hij in een debat zwaar werd aangevallen. Het verwijt was dat hij geen idee had wat hij aanrichtte en je zag aan hem zo goed dat het hem pijn deed. En ik dacht: zou iemand wel eens tegen hem zeggen dat hij het goed doet. Ik stuurde hem bloemen met een opbeurende tekst erbij. Binnen een week was er een persoonlijke brief terug en dat raakte mij dan weer. Ik denk dat Mark heel goed weet hoeveel pijn hij aanricht met deze maatregelen maar ik denk toch dat hij het juiste doet. Laten we hem helpen en deze weken nu echt gebruiken om dat virus definitief de nek om te draaien en te zorgen dat we daarna echt weer het leven kunnen oppakken. Dus ga niet massaal bij elkaar op visite en maak van de natuurgebieden geen pretparken, vooral dat laatste doet een pretparkeigenaar heel veel pijn!”