Gerechtshof: Vijfheerenlanden moet 90 miljoen betalen aan Niemans Beton; gemeente in cassatie

DEN HAAG/VIJFHEERENLANDEN • Het gerechtshof in Den Haag heeft het schadebedrag dat de gemeente Vijfheerenlanden moet betalen aan Niemans Beton vastgesteld op 80 miljoen euro. Daar komt ook nog eens tien miljoen euro’s aan advocaatkosten bij. De gemeente heeft inmiddels aangekondigd in cassatie te gaan bij de Hoge Raad.

De zaak draait om een grondruil/-verkoop waarbij de gemeente Vianen aan Niemans in 1975 een stuk grond zou leveren. Niemans wilde die grond gebruiken om haar betonpalenfabriek uit te breiden. De gemeente wist dat. De gemeente leverde de grond niet op het afgesproken tijdstip, waardoor de uitbreiding van de fabriek niet door kon gaan.

Al eerder hebben deskundigen vastgesteld wat Niemans over de jaren aan winst is misgelopen doordat zij haar productie van betonpalen niet heeft kunnen uitbreiden. Het hof heeft op basis van de cijfers vastgesteld dat Niemans ca. 28 miljoen euro aan schade heeft geleden die door de gemeente vergoed moet worden. Volgens de wet moet dat bedrag worden vermeerderd met rente vanaf het tijdstip dat de schade is geleden tot het moment dat wordt betaald. Omdat het gaat om schade die in een ver verleden is geleden, is het bedrag aan rente aanzienlijk: de schade inclusief rente tot eind dit jaar komt op een bedrag van ca. 80 miljoen euro. Bij dit bedrag komt nog een vergoeding voor belasting die Niemans over de schade moet betalen en voor kosten die Niemans heeft moeten maken in verband met het vaststellen van de schade.

Dit bedrag is aanzienlijk hoger dan de voorziening (ruim 40 miljoen) die in de jaarrekening van de gemeente Vijfheerenlanden is opgenomen. Het college van burgemeester en wethouders is geschokt door de uitspraak. Burgemeester Sjors Fröhlich: “Dit is een mokerslag. Deze uitspraak heeft een maatschappelijke impact die onverantwoord is. We zullen met de provincie en het Ministerie van BZK in gesprek gaan om te kijken of zij onze gemeente kunnen helpen.”

Dat deze uitspraak gevolgen heeft voor de gemeentelijke financiën is evident.

De advocaten van de gemeente zullen de uitspraak goed bestuderen en kijken wat er nog mogelijk is.

Volgende week gaat het college met de gemeenteraad in gesprek. Daarbij zal de advocaat de juridische achtergrond toelichten en eventuele vervolgstappen benoemen.