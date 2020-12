Muzikale kerstboodschap voor Noordeloos van Open Eettafel, Dorpskamer en Gieser Wildevrouwen

NOORDELOOS • De Gieser Wildevrouwen hebben een kerstliedje opgenomen speciaal voor de ouderen van Noordeloos.

De Open Eettafel en De Dorpskamer steken in dezelfde video hen ook een hart onder de riem in deze gekke tijden. “Samen hebben we dus een mooie boodschap voor de 55-plussers van Noordeloos”, vertelt Marlous Luiten, dirigent van De Gieser Wildevrouwen. “We gaan op allerlei manieren proberen de ouderen op de hoogte te stellen van deze video. Donderdag 17 december gaat hij officieel in première. Als mensen op YouTube zoeken op Gieser Wildevrouwen, Open Eettafel en Dorpskamer dan komen ze zeker bij de video terecht. Ze kunnen uiteraard ook een handig kleinkind, kind of goede buur vragen om de video voor ze op te zoeken.”