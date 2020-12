Janine de Groot (18) uit Ameide in finale Miss Teen of Utrecht

AMEIDE • De achttienjarige Janine de Groot uit Ameide is doorgedrongen tot de finale van Miss Teen of Utrecht 2020.

In de afgelopen week waren de opnames in het Hotel Mijdrecht Marickenland. Aankomende zaterdag 19 december wordt om 12.00 uur de finale live uitgezonden en wordt de winnaar bekend gemaakt.

De winnaar mag de provincie Utrecht vertegenwoordigen in de landelijke verkiezing Miss Teen of the Netherlands.

Het avontuur begon met een online casting, waar Janine uit alle inzendingen samen met zestien andere Teens uitgekozen werd als finaliste van Miss Teen of Utrecht. Miss Beauty of Utrecht is niet zomaar een verkiezing waarbij een goede uitstraling genoeg is. Miss Beauty of Utrecht geeft iedereen een kans om haar boodschap te laten horen, om te laten zien wie zij echt bent en waar ze voor staat. De verkiezing staat voor de krachtige jonge vrouw die straalt van binnen en daardoor ook van buiten.

“In eerste instantie had ik zelf nooit gedacht om hieraan mee te doen, maar ik ben heel blij dat dit op mijn pad is gekomen”, vertelt Janine.

Mensen die haar een warm hart toedragen, kunnen Janine helpen om te winnen. Sms dan naar 3010 ‘Poll Utrecht Janine’. Dit kost 1,10 euro. Stemmen kan tot 18 december 23:59 uur.