Gasten Open Eettafel Groot-Ammers ontvangen Kerstattentie

• De overhandiging van de Kerstattentie in Groot-Ammers. (Foto: Aangeleverd)

GROOT-AMMERS • Jaarlijks ontvangen de gasten van de Open Eettafel Groot-Ammers een kerstkaart. Zo ook weer dit jaar.

Maar nu ontvingen zij daarbij een Kerstattentie. Dit was mogelijk door de bijdrage van de Royal A-ware food group. Dat is een grote leverancier van zuivel en kaas producten aan supermarktketens, dat gedeeltelijk zijn oorsprong heeft op Sluis in Groot-Ammers.