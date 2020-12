Kerstnachtdienst in Giessenburg digitaal

GIESSENBURG • Kerst is dit jaar zo anders dan verwacht. Zo was het 2000 jaar geleden al en zo is het nu. Kerst, anders dan verwacht.

Met dit thema zijn de kerken op Giessenburg aan de slag gegaan. Het is zo anders en toch moet de komst van Gods Zoon op aarde gevierd worden. In de Hervormde kerk begint op 24 december de kerstnachtdienst om 21:30 uur. Men kan afstemmen via https://www.youtube.com/channel/UC-ALxuLUf_x0CL0cEhB8XNw.