Autobedrijf P. de Jong: Alles staat klaar voor de volgende generatie

STREEFKERK • Volgend jaar staat het zilveren jubileum op de planning: Autobedrijf P. de Jong is in de afgelopen kwart eeuw voor vele autobezitters hét vertrouwde adres geworden voor onderhoud en de aanschaf van een nieuwe of gebruikte auto. Op de nieuwe locatie heeft eigenaar Piet de Jong volop geïnvesteerd om ook de volgende generatie, zijn zoon Robert, een goede basis te bieden.

Een schuurvondst, die stond aan het begin van de carrière van Piet de Jong. Als jochie vond hij in de schuur van het ouderlijk huis een oude Zündapp. Na ettelijke keren op de starter te hebben getrapt, sloeg hij tot zijn verbazing op een gegeven moment aan. Het betekende de start van een levendige handel in brommers met leeftijdsgenoten. “Techniek vond ik geweldig. Ik wilde graag naar de LTS, maar hoofdmeester Jongerius zei dat ik wel naar het atheneum kon. Dat heb ik gedaan, maar ik zakte al snel van Havo naar Mavo en uiteindelijk toch de technische school.”

Via Autobedrijf De Gruyter en De Jong in Bergambacht kreeg hij als werknemer de kans om aan deze kant van de Lek alvast zelf in de autohandel te gaan. “Zij waren gespecialiseerd in Mercedes. Als er dan eens een Opel binnenkwam, zeiden ze: ‘Piet, die mag jij aan de overkant wel verkopen.’”

Kans

De kans om een eigen autobedrijf te beginnen kwam begin jaren negentig. “Ik kon het bedrijf van Teus de Vos overnemen. Dat had wat voeten in de aarde, maar uiteindelijk is het gelukt.” Het betekende hard, snoeihard werken voor de toen 20-jarige ondernemer. “Maar van begin af aan heeft het gelopen. In al die jaren hebben we maar een paar middagen gehad waarop we even niks om handen hadden.”

De vertrouwde locatie langs de Lek werd een jaar of vijf geleden ingeruild voor de voormalige brandweerkazerne van Streefkerk. De aanleiding: de dijkverzwaring. “Eerst zouden we hier tijdelijk zitten, maar stiekem hoopte ik al dat we hier permanent naar toe konden. Het was daar altijd tobben met bijvoorbeeld het plaatsen van auto’s langs de dijk. Wat betreft ruimte is het hier zoveel beter dan aan de dijk.”

Volgende generatie

Die ruimte was ook nodig, omdat in de afgelopen jaren langzamerhand duidelijk werd dat zoon Robert er wel oren naar had om de volgende generatie in het familiebedrijf te worden. “En hier konden we investeren in onder meer extra bruggen en apparatuur voor elektrische en hybride auto’s, net als in cursussen voor onze medewerkers. Daarmee staan we als Autobedrijf P. de Jong gesteld voor de toekomst.”

Randweg 3, Streefkerk

0184-681819

info@autobedrijfpdejong.nl

www.autobedrijfpdejong.nl

Dit bedrijfsportret stond in het magazine Langs de Lek, dat hier integraal te lezen is.