Carbidbeleid Vijfheerenlanden ongewijzigd

VIJFHEERENLANDEN • Het carbidbeleid van de gemeente Vijfheerenlanden is komende jaarwisseling hetzelfde als de afgelopen jaren. Dat laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Voor de komende jaarwisseling geldt een vuurwerkverbod. Dat betekent dat de verkoop en het afsteken van vuurwerk verboden is. Kindervuurwerk (categorie F1) zoals sterretjes is wel toegestaan. De regels voor het afsteken van carbid zijn ongewijzigd.

“Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is het carbidschieten in principe verboden en alleen onder bepaalde voorwaarden geoorloofd.”

In de praktijk blijkt het carbidschieten volgens de APV mogelijk op Oudejaarsdag 31 december van 10:00 uur tot Nieuwjaarsmorgen 2:00 uur. “Mensen of jongeren die dat willen, hoeven daarvoor geen vergunning of ontheffing aan te vragen. Ook aanmelden is niet nodig.”

Voorwaarden

Wel moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

“De belangrijkste zijn dat de activiteit buiten de bebouwde kom plaats vindt, de inhoud van de melkbus niet groter mag zijn dan vijftig liter en er geen (metalen) busdeksels mogen worden gebruikt. De carbid-schieters moeten tenminste zestien jaar oud zijn, verder moet de minimale afstand tot de dichtstbijzijnde woning 75 meter zijn, terwijl er een afstand van 300 meter tot dieren moet worden aangehouden. En verder geldt natuurlijk dat het carbidschieten geen gevaar, schade of hinder aan de omgeving mag opleveren.”

Volgens de woordvoerder van de gemeente is het carbidschieten in Leerdam het minst populair, wordt er in Vianen van oudsher iets meer aandacht aan besteed en is de traditie in de Zederikse dorpen, mede door de agrarische achtergrond van de inwoners, het diepst geworteld.

Beperking door corona

Naast de regels uit de APV moeten carbidschieters zich dit jaar ook houden aan de beperkingen van de coronamaatregelen.

“Een groepje mag uit hooguit vier personen bestaan en er moet een onderlinge afstand van minimaal 1,50 meter worden aangehouden.”

Volgens de woordvoerder is dat de situatie die op dit moment geldt. “Mogelijk worden de maatregelen voor de jaarwisseling nog aangescherpt. Dat zou kunnen gebeuren na een nieuwe persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge.”