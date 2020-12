Online Kerstnachtdienst in Ichthuskerk in Meerkerk

MEERKERK • In de Ichthuskerk aan de Burgemeester Sloblaan 23 in Meerkerk wordt op donderdag 24 december vanaf 21.30 uur een Kerstnachtdienst gehouden.

Voorganger tijdens deze dienst is ds. Jan Wolleswinkel. Thema van deze dienst is ‘Eindelijk vrij!’. Muzikale medewerking zal verleend worden door een koperkwintet en een gelegenheidskoor.

De Kerstnachtdienst, volgens velen de mooiste dienst van het jaar, is een karakteristieke dienst waarin het wonderlijke verhaal centraal staat wat zich in deze nacht afspeelde rondom Bethlehem.

Een volle Ichthuskerk tijdens de kerstnachtdienst zit er helaas niet in dit jaar, maar de dienst zal op een andere wijze ingevuld gaan worden, zodat deze vanuit huis bijgewoond kan worden en iedereen de blijde boodschap mag ontvangen.

De dienst is online te volgen via het Youtube kanaal van de Ichthuskerk: https://www.youtube.com/channel/UC3eSfjsJU3yFAhAGroFpbew.

Op vrijdag 25 december, Eerste Kerstdag, is er een gezinsdienst, met ook weer ds. Jan Wolleswinkel als voorganger. Aanvang is om 10.00 uur. Ook deze dienst is online te volgen.