Oranjevereniging en Dorpsraad willen Hoornaar verbinden door het licht

HOORNAAR • In de afgelopen week heeft Oranjevereniging Irene in Hoornaar samen met de Dorpsraad windlichten rond in Hoornaar. Ieder Hoornaars huis mocht er uiterlijk zaterdag één bij de voordeur verwachten.

Corona en de getroffen maatregelen maken veel van wat voorheen vanzelfsprekend was tot iets onbereikbaars. Hier hebben we allemaal mee te maken, en rond de feestdagen is dat extra lastig.

Het windlicht kun je neerzetten waar je wilt, maar het mooiste is het natuurlijk wanneer deze op een plek staat waar de rest van het dorp het ook kan zien. Zaterdag 19 december hebben we de ‘avond van verbondenheid’ gedoopt. Het zou geweldig zijn als alle Hoornaarders die avond hun licht laten branden.

Wie een foto wil maken van het windlicht en deze wil delen op social media, zoals Facebook of Instagram, gebruik dan #hoornaarverbonden in het bijschrift, zodat de organisatie de foto ook te zien krijgt.