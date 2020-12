Kia-dealer Van Muijlwijk bekroond met ‘Top Dealer Award 2021’

SCHELLUINEN • Van Muilwijk in Schelluinen mag zich in 2021 één van de vijf beste Kia-dealerlocaties van Nederland noemen. Het team van de dealer uit Schelluinen behaalde op alle criteria in de jaarlijkse verkiezing zeer hoge scores. Kia Motors Nederland overhandigde de award digitaal tijdens de afgelopen Kia Dealer conferentie.

Kia Motors Nederland beoordeelt het dealernetwerk gedurende het hele jaar objectief op hun prestaties. Naast de realisatie van de diverse doelstellingen, worden de prestaties ook gemeten over alle facetten die bij het klantcontact van belang zijn. Dit betekent dat er gekeken wordt naar alle beoordelingen op het gebied van klantgerichte dienstverlening die wordt gemeten via enquêtes die na elk klantbezoek worden gehouden. Kia-dealer Van Muilwijk heeft zich in het afgelopen, bijzondere jaar weten te onderscheiden. De award is een erkenning van de toewijding en optimale inzet van het gehele team.

“Met ons succesvolle en sterk geëlektrificeerde modelaanbod met (Mild) Hybrids, Plug-in Hybrids en volledig elektrische modellen, hebben we in 2020 wederom een zeer sterke groei gerealiseerd. Tot de dag van vandaag is Kia zelfs het nummer 2 automerk van Nederland. Dit succes is uiteraard niet enkel te danken aan het gewilde design en de veelbesproken kwaliteit van onze modellen of de onovertroffen fabrieksgarantie van 7 jaar, maar zeer zeker ook door onze klant- en service gerichte dealerorganisatie,” aldus Léan Verstoep, Managing Director van Kia Motors Nederland. “Binnen de Kia-organisatie hebben vijf dealerlocaties zich weten te onderscheiden op het gebied van die klantenservice en daarom hebben we ze uitgeroepen tot ‘Kia Top Dealer 2021’. Onze felicitaties gaan uit naar het gehele team van Kia-dealer Van Muijlwijk.”

De award werd tijdens de Kia Dealer conferentie digitaal uitgereikt aan dealer Van Muijlwijk door Camiel van Meteren, Manager Retail Management van Kia Motors Nederland en later overhandigd op de dealer lokatiedoor Léan managing Director van Kia Motors Nederland. Herman en Pieter van Muijlwijk van het winnende bedrijf zijn trots op de prijs. “Juist op contactmomenten met onze klanten is het van het grootste belang dat wij een goede indruk achterlaten en de verwachtingen van de klant overtreffen”, aldus Herman van Muijlwijk van Van Muijlwijk Schelluinen.

”Wij zijn dan ook zeer vereerd dat de klanten onze service waarderen en dat we daardoor deze prestigieuze prijs hebben gewonnen. Naast onze persoonlijke inzet van ons gedreven team bieden wij onze klanten bij elke nieuwe auto een uitgebreid servicepakket dat onder meer bestaat uit de zekerheid van 7 jaar fabrieksgarantie, 7 jaar gratis APK en 7 jaar gratis navigatie updates.” Dit geldt bij onderhoud volgens de fabrieksopgave.