Bijna 100 supporters tekenen het sportakkoord in Molenlanden

MOLENLANDEN • De afgelopen weken tekenden maar liefst 97 supporters het sportakkoord van Molenlanden. Met deze handtekeningen laten supporters zien dat ze het sportakkoord ondersteunen en hier ook actief mee aan de slag willen gaan. Daarmee gaan ze samen voor de ambitie om de sportparel van het Groene Hart te worden.

In 2018 is het Nationaal Sportakkoord gesloten om de sport te versterken en de maatschappelijke kracht van sport optimaal te benutten. In het verlengde van het landelijke akkoord werd in de gemeente Molenlanden afgelopen jaar gewerkt aan een lokaal sportakkoord. In de gemeente Molenlanden gebeurt al heel veel op het gebied van sport en bewegen, maar met elkaar wordt verder gebouwd aan de ambitie om de Sportparel van het Groene Hart te worden. Daarom verzamelden sportaanbieders, maatschappelijke partners, gemeente en ondernemers samen mooie dromen en ambities en vertaalden ze deze naar concrete actiepunten. Deze actiepunten vormen het sportakkoord van de gemeente Molenlanden.

De aftrap

Begin dit jaar was er een bijeenkomst in de Spil in Bleskensgraaf. Wethouder Bram Visser gaf de aftrap van deze avond: “Met het sportakkoord Molenlanden breiden we het lokale sport- en beweegaanbod verder uit. Zo zorgen we ervoor dat iedereen, van jong tot oud, met of zonder beperking het plezier en geluk van sport en bewegen kan ervaren”.

Tijdens deze avond gingen betrokken partijen met elkaar in gesprek. “Prachtig om te zien dat zoveel partijen, verenigingen en organisaties aanwezig waren om met elkaar in gesprek te gaan over de verschillende onderwerpen. De drie thema’s waar we de komende periode gericht aandacht aan willen besteden zijn: sportief en gezond opgroeien, vitaal verenigen en samen meedoen.”

Feestelijke ondertekening

Sportformateur Ike Korevaar (GIGA Molenlanden): “Nadat het sportakkoord was ingediend bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wilden we er eigenlijk nog een feestelijk moment van maken.” Door corona lukte het niet om een bijeenkomst te organiseren waardoor we besloten hebben juist bij de partijen zelf langs te gaan. Met een groot spandoek, slingers en een rode loper gingen we de supporters langs en werd het sportakkoord ondertekend. Na ondertekening ontving iedereen een seizoenkaart. Op deze manier hebben we er toch nog een feestje van kunnen maken.

“Erg leuk dat jullie op deze manier er voor zorgen dat iedereen zich betrokken voelt bij het sportakkoord en dat we ondanks de afstand toch gezamenlijk onze handtekening hebben mogen zetten op het prachtige spandoek vol trotse partners”, aldus een van de ondertekenaars.

Het vervolg

De komende periode gaan ze in Molenlanden aan de slag met de uitwerking van de actiepunten en wil men ook in de praktijk concreet aan de slag. Voor meer informatie over het Sportakkoord van Molenlanden of een eigen bijdrage: sportformateur Ike Korevaar via info@gigamolenlanden.nl of 06 22810286.