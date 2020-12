Scheidend Rivas-bestuurslid Kees Heijblom ontvangt onderscheiding

HARDINXVELD-GIESSENDAM/REGIO • Kees Heijblom, die in verband met zijn pensionering per einde 2020 stopt als lid van de Raad van Bestuur van Rivas Zorggroep, heeft vrijdag 11 december uit handen van burgemeester Dirk Heijkoop van Hardinxveld-Giessendam een koninklijke onderscheiding ontvangen. Kees Heijblom mag zich nu Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen.

Volgens burgemeester Heijkoop ontvangt Kees Heijblom op de dag dat hij officieel afscheid neemt van Rivas Zorggroep, het lintje voor al zijn werkzaamheden die hij verricht heeft voor de maatschappij. Voor zijn werkzaamheden in het dorp Hardinxveld-Giessendam, en wat hij betekend heeft voor de zorg in Nederland.

Een zichtbaar verraste Kees Heijblom reageert: “Geweldig, hier had ik nooit op gerekend. Ik vind het echt heel bijzonder.”

Zorgvrager altijd voorop

Kees Heijblom maakt sinds 2003 deel uit van de Raad van Bestuur. Daaraan voorafgaand was hij bestuurder van de Stichting Verpleeghuis Alblasserwaard-West, die in 2003 fuseerde met de Stichting Rivas Zorggroep.

Door zijn verbindende rol en goede samenwerking met onder andere bestuurders en zorgverleners in de regio en met verzekeraars, heeft Kees Heijblom een waardevolle bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Rivas Zorggroep. In al zijn bestuurlijke activiteiten staat het belang van patiënten, cliënten en medewerkers voorop. Heijblom is daarbij altijd kritisch, met een scherp oog voor wat de zorg en de organisatie nodig hebben.

Kees Heijblom wordt opgevolgd door Mariëlle Bartholomeus. Met ingang van 1 januari 2021 vormt zij samen met Michiel van Roozendaal de Raad van Bestuur van Rivas Zorggroep.