Zederiks oud-burgemeester Coert van Ee op 66-jarige leeftijd overleden

VIJFHEERENLANDEN • Coert van Ee, oud-burgemeester van de toenmalige gemeente Zederik, is zaterdagmiddag op 66-jarige leeftijd overleden.

Van Ee trad in 1982 toe tot de gemeenteraad van Nieuwegein, zat vier jaar (2007-2011) in de Provinciale Staten van Utrecht en werd op 3 januari 2011 burgemeester van Zederik, als opvolger van Frank Koen. In december 2015 trad de CDA'er tijdelijk terug als gevolg van een ongeval. Coert van Ee keerde nog wel terug, maar legde op 1 oktober 2016 het ambt van burgemeester toch neer.

Coert van Ee was nog actief als voorzitter van het Rode Kruis in zijn woonplaats IJsselstein en zat in het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Nierpatiënten.

Burgemeester Sjoers Fröhlich reageert op Twitter: 'Vijfheerenlanden is Coert veel dank verschuldigd voor zijn aandeel in de totstandkoming van onze nieuwe gemeente. Ik wens familie en vrienden veel sterkte'.

