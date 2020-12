Oliebollenactie SV Meerkerk

MEERKERK • Om de club te steunen hebben firma W. Bovekerk en SV Meerkerk de handen ineengeslagen. Ze gaan op woensdag 30 december oliebollen bakken. Vorige week heeft iedereen in Meerkerk een bestelformulier ontvangen.

Geprobeerd is om zoveel mogelijk formulieren op te halen. Dit was mede door enkele thuisquarantaines niet makkelijk. Wie nog een ingevuld formulier thuis heeft staan, kan dat inleveren bij Patricia Versluis aan de Zouwendijk 14. Online bestellen kan op www.svmeerkerk.nl/oliebollen of door een mailtje te sturen naar patricia@svmeerkerk.nl.

De bestelling kan men op woensdag 30 december tussen: 12.00 en 18.00 uur afhalen bij Bovekerk aan de Gorinchemsestraat 1 in Meerkerk.