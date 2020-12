Tegenwind Zijderveld: Zorgen om laagfrequent geluid windmolens

ZIJDERVELD • Bewonersgroep Tegenwind Zijderveld werpt een extra argument in de strijd waarom langs de A2 aan de rand van het dorp geen windmolens moeten worden geplaatst. De vereniging wijst namelijk op recent onderzoek over de gezondheidsrisico’s van laagfrequent geluid die door draaiende windturbines worden geproduceerd.

Het onderzoek is uitgevoerd door klinisch fysicus en audioloog Jan de Laat, verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Hij heeft aangetoond dat mensen die bij windturbines wonen vaker gezondheidsklachten ondervinden zoals slaapstoornissen en stress. Het laagfrequente geluid blijkt ook een negatieve invloed te hebben op het geheugen.

De Laat adviseert bestuurders en projectontwikkelaars om bij het plaatsen van windturbines een afstand tot woningen te bewaren van 10 keer de ashoogte van de windmolens. De drie windmolens die mogelijk langs de A2 bij Zijderveld worden geplaatst hebben een ashoogte van 166 meter (de tiphoogte is 247 meter). “Dus voor de veiligheid zouden de windmolens 1660 meter van de bebouwing moeten staan”, zegt Jan-Reint Vink van Tegenwind Zijderveld. “De werkelijke afstand is slechts een paar honderd meter. Alleen om die reden zou de locatie Zijderveld af moeten vallen.”

‘Oorverdovende stilte’

Het bestuur van bewonersgroep Tegenwind Zijderveld is overigens niet erg te spreken over de ‘oorverdovende stilte’ van de gemeente over de locatie waar de windmolens in de gemeente Vijfheerenlanden moeten komen. “Ondanks eerdere toezeggingen over inspraakrondes zien we geen initiatieven”, schrijft de vereniging op de eigen website.

“Op onze rechtstreekse vragen komen geen of vage antwoorden.” Zestien gemeenten in de Utrechtse regio hebben dit jaar richting het kabinet zoekgebieden aangegeven waar mogelijk windmolens kunnen worden geplaatst. Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan locaties langs de A2 en A27. Vink: “We hadden verwacht dat de gemeente daar wat preciezer in zou zijn. Maak het concreter en geeft aan waar ze komen.”

De Vereniging gaat binnenkort langs de Zijderveldselaan borden plaatsen met teksten die uiting geven aan de zorgen en wensen van de bewoners. “Alles in de hoop dat de wethouder overgaat tot snelle actie voor het te laat is.”

Reactie wethouder

Verantwoordelijk wethouder Christa Hendriksen weerlegt de kritiek: “Ik heb de afgelopen week contact gehad met Tegenwind Zijderveld. de participatie over de plaatsen waar wij duurzame energie op willen/kunnen wekken gaat in januari van start. De kaders daarvoor worden definitief vastgesteld met onze visie op het landschap. Tegenwind Zijderveld wordt, net als alle andere belanghebbenden, vanzelfsprekend betrokken bij de participatie. Daarover bestaat aan onze kant geen terughoudendheid.”