Burgemeester Segers reikt eerste Molenlandse doorgeefpuzzel uit

MOLENLANDEN • Burgemeester Theo Segers reikte vrijdag het eerste exemplaar van de Molenlandse doorgeefpuzzel uit.

De doorgeefpuzzel is een initiatief van Seniorenraad Molenlanden, Dorpsraad Giessenburg en de gemeente. Per dorp - en vestingstad Nieuwpoort - zijn vijf puzzels met daarop kenmerkende objecten of locaties gemaakt. Na het maken van de puzzel kan deze weer doorgegeven worden.

In de metalen puzzelbox bevindt zich ook een vriendenboekje, waarin een groet, een wens of iets anders genoteerd kan worden. Het doel van de initiatiefnemers is om ontmoetingen tussen inwoners te creëren.

Een uitgebreid artikel hierover staat donderdag in Het Kontakt.