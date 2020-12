Ondanks corona richting 55-jarig bestaan Bovekerk Catering uit Meerkerk

MEERKERK • Jacomine en Wijnand van Bovekerk Catering en Evenementenverzorging vieren in april 2021 het 55-jarig bestaan van hun bedrijf. Pa Bovekerk startte in 1966 een snackbar en werd met zijn frietwagen een begrip in de Alblasserwaard en ver daarbuiten.

“We gaan het redden, geen enkele twijfel. Maar of we een feestje kunnen houden is maar zeer de vraag”, glimlacht het ondernemersechtpaar zuinigjes. “Dit hebben we in al die jaren nog nooit meegemaakt. Natuurlijk werd er weleens een evenement afgelast. Teveel regenval of een uitbraak van de varkenspest, gooide weleens roet in het eten. Maar dat was vaak lokaal. Nu ligt het hele land plat, al maanden.”

Maar ze houden de moed erin. “In februari was er nog een koeienkeuring en begin maart organiseerden we nog een open huis bij een bedrijf. Voor het laatst..”

Nederland ging op slot. “We zijn niet alleen, deze crisis treft iedereen en dus moeten we het beste ervan maken”, knikt Jacomine.

Schilderen en behangen

En dat deden de Bovekerkjes. “We staken gelijk de handen uit de mouwen. We zijn begonnen met het schilderen en behangen van de Bovezolder, die had wel een opknapbeurtje nodig. Toen die klus was geklaard, werden de maatregelen iets versoepeld en stalden een van onze zeven frietwagens in de loods aan de Gorinchemsestraat. In Ameide hebben we een standplaats en ook daar nemen de beroemde Bovi-burgers gretig aftrek.”

Op Tweede Pinksterdag mochten de terrassen weer open. “Een terras hebben wij alleen tijdens de Meerkerkse feestweek, aan de voorkant van de straat. Een kennis tipte ons om een terras aan de achterkant te openen. Met zicht op het Kanaal. De gemeente werkte mee en het werd een doorslaand succes. Met 50 stoelen, allemaal Coronaproof op 1,5 meter, hadden we het grootste terras van Vijfheerenlanden.”

Het was wel wennen. “Bij evenementen moet alles snel. Bezoekers willen niet te lang wachten op een frietje of pilsje, want de finish van een wielerwedstrijd of finale van de autocross willen ze zien. Nu kwamen mensen om rustig een hapje te eten, te genieten van hun wijntje en het uitzicht. Wij moesten onthaasten. Het is ons gelukt. Jammer dat de horeca opnieuw is gesloten, want we hadden graag het terras opengehouden. Misschien dit voorjaar weer.”

Gourmetschotels

Bij de pakken neerzitten, doen Jacomine en Wijnand allerminst. “We serveren een borrelbox, een high tea en uiteraard blijven de succesvolle frietkramen ook open. Verder hebben we ons verhuurd, zo rijden Wijnand en onze zoon Tim een paar dagen per week op een vrachtwagen voor een loonwerkbedrijf. Ondertussen bedenk ik samen met dochter Leanne allerlei nieuwe acties. Zoals de complete gourmetschotels tijdens de komende kerstdagen. Wij komen deze crisis wel door, maar leuk is anders”, besluit Jacomine.

Voor info: www.bovekerk.nl

Theo Sprong