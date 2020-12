Gijsbert Buijs benoemd als interim-bestuurder Waardeburgh

ALBLASSERDAM • Gijsbert Buijs is benoemd als interim-bestuurder van Stichting Waardeburgh. Buijs is aangesteld door de Raad van Toezicht van Waardeburgh.

Gijsbert Buijs heeft veel ervaring als bestuurder in de zorgsector, met name in de ouderenzorg en de GGZ. In de afgelopen jaren heeft hij bij onder meer thuiszorgorganisatie King Arthur Groep, Eleos GGZ en de Amsterdamse zorgorganisatie Amsta bestuurd.

Bij Waardeburgh volgt Buijs Peter de Wit op. De Wit was sinds 2015 bestuurder bij Waardeburgh. Joanne Quist van de Raad van Toezicht over de benoeming: ‘We halen met Gijsbert een ervaren zorgbestuurder binnen die direct inzetbaar is in de huidige zorgpraktijk waarbij corona veel impact heeft. Daarnaast staan we als speler in de ouderenzorg ook voor grote structurele uitdagingen in onze regio. Gijsbert gaat samen met de organisatie lijnen uitzetten hoe we daar de komende jaren mee om willen gaan.’