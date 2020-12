Tandheelkunde Zoetermeer, wat zijn de veelvoorkomende behandelingen?

Naar de tandarts gaat iedereen weleens, sowieso voor de jaarlijkse controle. Meestal is er niet veel aan de hand als je je gebit goed verzorgt.

Echter is het soms ook nodig om grotere ingrepen te voeren om schade te herstellen aan het gebit. Dit zijn veelvoorkomende behandelingen.



Gaatje vullen

Een gaatje vullen is een van de meest voorkomende zaken die een tandarts verricht. Bijna iedereen heeft weleens een gaatje in zijn of haar tanden gehad die de tandarts weer moest dichten. Het is een vrij eenvoudige ingreep, maar voorkomen is beter dan genezen natuurlijk.



Kroon plaatsen

Een kroon plaatsen komt ook vrij vaak voor. Een kroon plaatsen is eigenlijk een omhulsel om een tand heen doen. Vaak is deze tand beschadigd of is alleen de wortel er nog. Een kroon zorgt ervoor dat de tand weer naar behoren functioneert. Zo kun je weer normaal je eten kauwen.

Wortelkanaalbehandeling

Een wortelkanaalbehandeling komt (helaas) best vaak voor. Het is een vervelende ingreep die wel wat pijn kan doen. Natuurlijk wordt je verdoofd, maar je moet wat langer in de stoel zitten wat het wel erg vermoeiend maakt. Bij een wortelkanaalbehandeling worden de wortelkanalen van het gebit gereinigd of verwijderd. Meestal zijn deze kanalen ontstoken, wat voor last kan zorgen.

Tanden bleken

Het bleken van tanden heeft vaak meer een esthetische waarde. Het is nou eenmaal mooier als je tanden wit zijn. Al verzorg je je mond nog zo goed, het kan zijn dat er gele vlekjes op je tanden ontstaan in de loop der jaren. Door je tanden te laten bleken zien ze er weer uit als nieuw en doet dit ook echt iets voor je verschijning!

Wil je naar de tandarts om te kijken of alles in orde is met jouw gebit? Bekijk dan de tandarts in Zoetermeer. Deze tandarts biedt ook hulp aan bij mensen die angst voor de tandarts hebben.