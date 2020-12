Opening Kringloopwinkel Avres pas in tweede kwartaal 2021

GORINCHEM/REGIO • Met name door de coronacrisis heeft de verbouwing van de toekomstige Kringloopwinkel van Avres, Het Goed, vertraging opgelopen. Verwacht wordt dat de winkel in het tweede kwartaal van 2021 geopend kan worden.

Door de coronacrisis was de toelevering van bouwproducten gedurende een geruime periode een probleem en ook kon door de beperkende maatregelen maar met een afgeslankt maximaal aantal mensen aan de verbouwing van het pand aan de Spijksedijk in Gorinchem worden gewerkt. Binnenkort wordt gestart met de inrichtingswerkzaamheden van dit pand. Hierna kunnen de kringloopgoederen in de winkel worden geplaatst en kan de verkoop beginnen. Door deze vertraging is de opening van de kringloopwinkel nu gepland aan het begin van het tweede kwartaal van 2021.

Het textielsorteercentrum zal worden ondergebracht in een gedeelte van de LingeLoods, dat op dit moment nog in gebruik is bij een andere huurder. Deze huurder zal begin 2021 dit deel van de LingeLoods verlaten. Na de herinrichting van dit gedeelte kunnen Avres en Het Goed in de zomer van 2021 starten met de kledingsortering. Via Het Goed wordt op dit moment al kleding in de regio ingezameld en ook draagt Het Goed inmiddels zorg voor het ledigen van de (ondergrondse) kledingcontainers. De financiële opbrengsten hieruit komen ten goede aan de BV.

Op dit moment vinden tussen de beoogd bedrijfsleider en Avres gesprekken plaats over de profielen van de mensen die vanuit de doelgroepen van Avres bij de kringloopwinkel aan het werk zullen kunnen. De jobcoaches van Avres zullen vervolgens de mensen gaan selecteren en waar noodzakelijk en gewenst trainen.