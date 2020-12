Actie #Niet alleen van kerken en supermarkt in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • De Hervormde Gemeente Groot-Ammers heeft samen met Baptistengemeente De Levensboom uit Groot-Ammers een #Niet Alleen actie opgezet in samenwerking met de Coop Supermarkt in het dorp.

De kassières delen zakjes mandarijnen uit met daaraan een bemoedigingskaartje. Hierop kan de ontvanger van het zakje zijn of haar telefoonnummer opschrijven met een persoonlijk berichtje en het zakje uitdelen aan iemand anders.

“Op deze manier proberen we in deze tijd naar elkaar om te kijken, elkaar te helpen waar nodig”, melden de organisatoren van de actie, die donderdag begonnen is en duurt tot en met zaterdag 12 december.