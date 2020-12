Huisdieren in Alblasserdam? Gebruik dan deze tips

ALBLASSERDAM • Woon je Alblasserdam of omgeving en heb je plannen om een huisdier te nemen? Bereid je dan goed voor en richt je huis diervriendelijk in.

Zo zijn er nog een aantal tips die van toepassing zijn en adviezen die voor specifieke huisdieren gelden. Neem je bijvoorbeeld een hond dan is het goed om te weten wat de ideale plekken zijn in Alblasserdam om er samen op uit te trekken.

Ontdek hier de tips die van pas komen als je in Alblasserdam of omgeving woont en een huisdier neemt.

Koop de juiste dierenvoeding

Het is in de eerste plaats belangrijk om je huisdier de juiste dierenvoeding te geven. Zo heeft een hond vitaminen en mineralen nodig.

Bovendien let je op de leeftijd van je huisdier als je voeding koopt.

Een puppy krijgt puppyvoer en voor een senior is seniorvoeding geschikt. Bij Petsplace.nl heb je allerlei soorten hondenvoer om online te bestellen en thuis te laten bezorgen in Alblasserdam.

Wil je jouw hond verwennen of wat lekkers achter de hand hebben tijdens het trainen van je hond? Er zijn allerlei soorten hondensnoepjes verkrijgbaar. Zo zijn er voor alle huisdieren natuurlijk lekkernijen en speciaal dierenvoer beschikbaar.

Wandelen met de hond in Alblasserdam

Een hond is bij uitstek een huisdier waarmee je heerlijke wandelingen kan maken. Natuurlijk laat je de hond meerdere keren per dag uit vanuit je huis in Alblasserdam. Daarnaast is het mogelijk om lange wandelingen in de natuur te maken.

Zo zijn er in het Alblasserbos in de Alblasserwaard mogelijkheden om met je hond te wandelen. In vier delen van het bos mag je de hond zelfs onder appèl los laten lopen.

In de andere gebieden is het nodig om je hond aan te lijnen en dat geldt tussen 1 maart en 1 september ook in vogelbroedgebieden.

Kat vrij laten lopen

Een hond heeft beweging nodig, maar dat geldt voor een kat eveneens.

Heb je een kat die naar buiten mag? Het is uiteraard prettig voor je gemoedsrust als je in een rustige buurt in Alblasserdam woont en niet aan een drukke doorgaande weg. Het is voor je kat belangrijk om van de vrijheid buiten te genieten.

Wil je niet iedere keer de deur open en dicht hoeven doen dan installeer je een kattenluik in je deur.

Zijn er veel katten in de omgeving? Kies dan voor een kattenluik met chip, zodat jouw kat de enige is die naar binnen en naar buiten kan.