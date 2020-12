Showroombezoekers Toyota Schouten kunnen ‘Ster van 2020’ nomineren

GORINCHEM • In de maand december kunnen de showroombezoekers van Toyota Schouten uit Gorinchem iemand nomineren voor een te gekke prijs. Tijdens de actie ‘Make it a december to remember’ worden een jaar lang gratis Yaris rijden en andere prijzen weggegeven.

Showroombezoekers van Toyota Schouten kunnen tijdens de ‘Make it a december to remember’ actie tot en met 31 december iemand nomineren en als ster aan de boom hangen. De bezoekers maken hiermee automatisch zelf ook kans op de hoofdprijs. Iedereen die iemand de kans wil geven om een van de prijzen te winnen is van harte welkom in de showroom. Bezoekers kunnen hun ‘Ster van 2020’ in de kerstboom hangen.

Iedereen kent wel iemand in zijn of haar omgeving die een lichtpuntje in deze donkere tijden kan gebruiken. Een buurvrouw, familielid of vriendin, het maakt niet uit. Toyota Schouten geeft iedereen die meedoet de kans om te winnen.

Richtlijnen RIVM

Toyota Schouten houdt zich uiteraard strikt aan de richtlijnen van het RIVM. Voor meer informatie over de actie, het prijzenpakket en de actievoorwaarden zie de website www.toyota-schouten.nl