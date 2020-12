GGD waarschuwt: ‘December is voor het virus fantastische maand’

REGIO • Handhavers in de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (ZHZ) gaan de komende weken tijdens de feestdagen niet extra controleren of mensen zich aan de coronaregels houden. Dat meldde voorzitter Wouter Kolff donderdagochtend 10 december tijdens het persmoment in het Dordtse gemeentehuis.

“We gaan tijdens de Kerstdagen niet op straat controleren wie waar naartoe op weg is”, vertelde Kolff tijdens de persconferentie. “Er wordt beroep gedaan op eigen verantwoordelijkheid om met niet meer dan drie gasten Kerst te vieren. Anders komen we in januari diep in de penarie.”

Vijf dagen

Hij schetste het beeld van te grote groepen mensen die elkaar besmetten tijdens de Kerstdagen. Met een incubatietijd van gemiddeld vijf dagen kan het virus zich dan nog eens extra verspreiden tijdens de viering van Oud en Nieuw.

Directeur Cees Vermeer van de GGD sloot zich aan bij ZHZ-voorzitter Wouter Kolff: “December is voor het virus een fantastische maand. Het is daarom echt belangrijk om ons aan de maatregelen te houden om de verspreiding te verminderen.”

Thuisblijven

Vermeer verwees naar een onlangs gehouden RIVM-onderzoek naar hoe mensen zich aan de maatregelen houden. Daaruit bleek dat ruim 41 procent niet thuis blijft als ze weten dat ze met iemand in aanraking zijn geweest die besmet is. “Zo krijgen we het virus nooit onder controle. Je moet dan thuisblijven en je de vijfde dag na het contact laten testen”, aldus Vermeer.

“We hadden hier graag gezeten met een vrolijker beeld”, betoogde Wouter Kolff verder nog. De cijfers in de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid wijken niet veel af van de landelijke cijfers. De landelijke trend is momenteel dat de besmettingscijfers weer iets oplopen.

Op plek 8

Het enige positieve aan deze regio is misschien het feit dat ZHZ niet langer op de derde plaats staat van de meeste besmettingen, maar gezakt is naar plek nummer 8 van de 24 Veiligheidsregio’s in ons land.

Handhavers hebben in de afgelopen twee weken in totaal 24 bekeuringen uitgeschreven en 80 waarschuwingen gedaan. Kolff: “Dat is druppel op gloeiende plaat. Het gaat om gedrag van mensen. Dat moet verbeteren.”

Wouter Kolff had wat dat betreft voor de Kerstdagen enkele adviezen: “Hou je aan de maatregelen, nodig maximaal drie gasten uit, wees digitaal bij elkaar. Kies voor een plek met de meeste ruimte, waar je goed afstand kunt houden. Doe je Kerstaankopen alleen. Haal eten of laat het bezorgen door je favoriete restaurant.”