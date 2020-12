Kerstactie bij dierenasiel Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • Het dierenasiel Vijfheerenlanden in Leerdam heeft een ‘coronaproof’ feestje voor de dieren bedacht die de kerst in het dierenasiel moeten doorbrengen.

Iedereen die ze een warm hart toe draagt, wordt gevraagd thuis een kerstwens voor de dieren te knutselen of op te schrijven. Op het terrein voor het asiel kunnen deze berichtjes opgehangen worden in het versierde houten huisje.



De wensen kunnen opgehangen worden tijdens de openingstijden van het asiel. Dit is van maandag tot en met zaterdag van 14:00 tot 17:00 uur. In het huisje liggen knijpers en lint waarmee de wensen aan de slingers bevestigd kunnen worden .