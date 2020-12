Alblasserdam en Molenlanden willen meer te zeggen hebben over molengebied Kinderdijk

KINDERDIJK • De gemeenten Alblasserdam en Molenlanden willen meer invloed hebben op de gang van zaken in Kinderdijkse molengebied. De Raad van Toezicht van de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk voelt daar niets voor. Zonder medewerking van de stichting gaat een extern bureau nu zoeken naar een oplossing om de patstelling te doorbreken. De kosten: 40.000 euro.

Het is inmiddels zo’n acht jaar geleden dat de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk op bestuurlijk vlak een andere route insloeg. De Raad van Toezicht, die destijds bestond uit wethouders uit de omgeving Kinderdijk, kreeg een andere invulling. Wat betreft Alblasserdam en Molenlanden achteraf gezien te rigoureus.

‘De governance zoals die na 2013 is geformaliseerd, ontneemt raad en college elke formele, directe mogelijkheid om ontwikkelingen bij te sturen’, zo staat in een raadsinfomatiebrief van de gemeente Alblasserdam. ‘Wij zijn van mening dat de balans hier teveel is doorgeschoten.’ De gemeenten verwijzen daarbij onder meer naar de impact van het toerisme op de omgeving. ‘De exploitatie van het gebied is een publieke verantwoordelijkheid.’

Zonder veel resultaat

Al in 2017 gaf de raad van de toenmalige gemeente Molenwaard nadrukkelijk aan hier wat aan te willen doen. In oktober 2019 stemden de gemeenteraden in met het ‘Gebiedsperspectief Kinderdijk’. Het regelen van invloed van de gemeentebesturen op de gang van zaken in het Alblasserwaardse werelderfgoed staat sindsdien op de agenda, maar zonder veel resultaat.

De Raad van Toezicht ziet niet de noodzaak om de huidige structuur aan te passen. ‘Zij voelen niet de lokale politieke en maatschappelijke druk en zien vanuit een afstand vooral de vooruitgang in vergelijking met de de situatie van voor 2103.’ Destijds was het molengebied in zwaar weer; met een tekort van bijna een miljoen euro dreigde er een faillissement.

Statuten

‘Het bestuur en de Raad van Toezicht van de Swek blijven zich beroepen op de statuten die zij niet wensen te wijzigen. De pogingen van de colleges van Alblasserdam en Molenlanden om de balans enigszins te herstellen worden door hen vooral geïnterpreteerd als de wens terug te keren naar de situatie voor 2012-2013.’

Berend Buddingh, fractievoorzitter van Doe Mee!, de grootste partij in Molenlanden, geeft via Twitter ongezouten commentaar op de houding van de Swek. ‘Het SWEK laat eindelijk zijn ware gezicht zien. Swek is er niet voor de Kinderdijkers, maar voor de BV Nederland. Geen empathisch vermogen. Geen gevoel voor de omgeving. En dan de gemeentes verwijten meer invloed te willen. Het oldboys-network op volle toeren.’

Absoluut niet

“In diverse gesprekken en overleggen hebben we in allerlei bewoordingen laten weten absoluut niet terug te willen naar de situatie voor 2012-2013”, benadrukte wethouder Arjan Kraijo dinsdag in de Alblasserdamse commissie Grondgebied, waar dit onderwerp op tafel kwam. Maar het leidde niet tot een verandering in de patstelling. Vandaar dat de gemeenten een extern bureau in willen schakelen.

“Dat is wel een heel duur breekijzer om een vastgelopen discussie vlot te trekken”, zo concludeerde Herman Verweij (VVD) “40.000 euro is echt veel geld. Gaan de uitkomsten van dit onderzoek de bouwstenen leveren die we nodig hebben? Daar hebben wij vraagtekens bij.”

Starre houding

De Alblasserdamse politici lieten duidelijk merken weinig begrip te hebben voor de in hun ogen starre houding van de Raad van Toezicht van de Swek. “We zijn hierdoor negatief verrast”, stelde Harrold van Vliet (SGP). “Het is bijzonder jammer dat de stichting niet mee wil werken aan dit onderzoek. En waarom is dit bureau toch ingeschakeld? Gaat de Raad van Toezicht straks dan wel instemmen met de conclusies?”

Wethouder Arjan Kraijo liet weten daar vertrouwen in te hebben. “Het gaat om een hoog aangeschreven bureau met veel ervaring, dat niet alleen naar de stichting, maar ook naar het functioneren van de gemeentelijke overheid gaat kijken. Ik ga ervan uit dat er een advies op tafel komt dat door alle partijen wordt overgenomen.”