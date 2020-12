Wedstrijd met Kersttaferelen in Schelluinen

SCHELLUINEN • Omdat de jaarlijkse Kerstmarkt in Schelluinen dit jaar niet doorgaat, wordt er in het dorp een alternatief georganiseerd met het ‘Schelluins Kerstfeest’. Inwoners worden uitgedaagd om van hun raam en/of voortuin een mooi Kersttafereel te maken. Hiermee zijn leuke prijzen te winnen.

Er worden zowel individuele prijzen als een straatprijs uitgereikt. Jurering zal plaatsvinden van 19 tot en met 22 december. De prijsuitreiking is op woensdag 23 december. In de categorie individueel zijn er drie prijzen te verdelen. Het gaat om drie bonnen van Thuys Eten & Drinken ter waarde van 15, 30 of 50 euro. De mooist versierde straat wint 250 euro, te besteden voor een buurtfeest of buurtbijeenkomst, wanneer dat weer mogelijk is.

Om dorpsgenoten te inspireren kunnen foto’s van de versieringen alvast gedeeld worden via dorpsberaadschelluinen@gmail.com. Dan kunnen ze geplaatst worden op de website www.schelluinen.nl of via de Facebookpagina van Dorpsberaad Schelluinen.