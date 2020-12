Gemeente Vijfheerenlanden en DELTA Fiber Netwerk tekenen samenwerkingsovereenkomst

VIJFHEERENLANDEN • De afronding van de aanleg van glasvezel in Vijfheerenlanden is weer een stap dichterbij. Woensdagmiddag tekenden wethouder Huib Zevenhuizen van de gemeente Vijfheerenlanden en Piet Grootenboer, directeur van DELTA Fiber Netwerk (voorheen Glasvezel Buitenaf) de samenwerkingsovereenkomst.



Alle partijen zijn blij met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. De aanleg is al in volle gang, maar met deze samenwerkingsovereenkomst zijn de mondeling gemaakte afspraken nu ook formeel vastgelegd.

“Een mooi moment”, aldus wethouder Huib Zevenhuizen van de gemeente Vijfheerenlanden.

“Voor de gemeente omdat DELTA Fiber Netwerk bereid is gevonden naast het buitengebied ook de kleine(re) dorpen en de bedrijventerreinen van glasvezel te voorzien. Voor de inwoners, ondernemers en organisaties, omdat juist zij daarmee de kans krijgen hun digitale mogelijkheden sterk te verbeteren. En dat in een tijd waarin de digitale bereikbaarheid steeds belangrijker is geworden en nog meer wordt.”



Aanleg door aannemer NKM

Het glasvezelnetwerk van Vijfheerenlanden is opgedeeld in negen deelgebieden. De eerste gebieden zijn al enige tijd aangesloten op glasvezel. Inmiddels wordt er gewerkt aan de realisatie van het netwerk in de laatste deelgebieden.

DELTA Fiber Netwerk werkt samen met aannemer NKM Network Services die verantwoordelijk is voor het ontwerp en aanleg van het glasvezelnetwerk in Vijfheerenlanden. De aanleg van de basisinfrastructuur zal in het eerste kwartaal van 2021 worden afgerond.

De inwoners die zich op het laatste moment hebben aangemeld voor glasvezel worden in het tweede kwartaal van 2021 aangesloten. Inwoners en bedrijven van Vijfheerenlanden die zich nog niet hebben aangemeld, kunnen ook nog kiezen voor glasvezel door zich aan te melden via de www.gavoorglasvezel.nl.

Bijzondere boringen in Vijfheerenlanden

De verwachting is dat de eerste inwoners in het eerste kwartaal van 2021 gebruik kunnen maken van glasvezel. Voor het bedrijventerrein loopt nog een vraagbundelingscampagne waarbij ondernemers zich kunnen aanmelden voor glasvezel.

Piet Grootenboer: “Bij de aanleg van het netwerk zijn er meestal een aantal bijzondere boringen nodig om alle delen van dat gebied te kunnen voorzien van een glasvezelnetwerk. In Vijfheerenlanden zijn er zelfs 14 van dit soort bijzondere boringen. De werkzaamheden vragen een lange voorbereiding en uiterste precisie bij de uitvoering. Vijfheerenlanden is technisch gezien voor ons een hele mooie uitdaging geworden met uiteenlopende afhankelijkheden, maar we zijn trots op het verloop en resultaat tot dusver.”



Over Delta Fiber Netwerk

DELTA Fiber Netwerk sluit zo veel mogelijk Nederlanders aan op supersnel en stabiel glasvezel internet. Als topspeler in de markt biedt DELTA Fiber Netwerk al internet sinds 1981 en glasvezel internet sinds 2006. Inmiddels hebben al ruim 700.000 huishoudens een aansluiting en daar komen iedere maand gemiddeld nog 7.000 huishoudens bij.