Marcel van de Vijver maakt mooiste foto bij Fotoclub Molenwaard

Marcel van de Vijver heeft de mooiste foto van de maand november gemaakt bij Fotoclub Molenwaard.

De foto is genomen op 8 november 2020, vlak voor zonsopgang in de Crezéepolder bij Hendrik-Ido-Ambacht en tegenover Alblasserdam. De Crezéepolder is het nieuwste natuurgebied van Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, aangekocht in 2018.