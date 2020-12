Online kerstconcert in Ameide

AMEIDE • De dirigent van het Zederiks Christelijk Mannenkoor verzorgt op woensdag 23 december een online Kerstconcert vanuit de Hervormde kerk in Ameide.

Dit kerstconcert is live te volgen via de livestream van de kerkomroep van de Hervormde Gemeente te Ameide. Dit is te volgen via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11378. Aanvang is om 20.45 uur.

Verdere medewerking wordt verleend door Hugo van der Meij op orgel en piano, Rineke Toornstra op viool en zangers Jan-Jaap en Willem Nijhof.