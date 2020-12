Doe Mee Molenlanden wil huisbezoeken ouderen snel weer opstarten

MOLENLANDEN • De fractie van Doe Mee Molenlanden wil dat de gemeente Molenlanden snel de huisbezoeken aan ouderen weer opstart.

Doe Mee heeft hierover vragen gesteld aan het gemeentebestuur, omdat de voorheen goed lopende huisbezoeken nu al twee jaar niet meer plaatsvinden. De pilot die in Giessenlanden gehouden zou worden, is volgens Doe Mee nog niet gestart.

Het doel van deze bezoeken is het informeren van ouderen over alle ondersteuningsmogelijkheden die binnen de gemeente mogelijk zijn. Volgens Doe Mee Molenlanden is er juist in deze coronatijd onder ouderen behoefte aan deze bezoeken.

De fractie van Doe Mee Molenlanden heeft signalen opgevangen dat de vrijwilligers graag de huisbezoeken weer willen opstarten, uiteraard met inachtneming van alle nodige coronamaatregelen. Mogelijk zouden sommige gesprekken telefonisch gedaan kunnen worden.

De fractie van Doe Mee Molenlanden vraagt aan het gemeentebestuur van Molenlanden of het klopt dat alle huisbezoeken aan senioren stil liggen. De partij wil het zo snel mogelijk weer opstarten, desnoods telefonisch.