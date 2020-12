Zorginstelling Present krijgt hulp van horecamedewerkers

AMEIDE • Gorcumse horecamedewerkers springen bij in de zorg bij Present, aanbieder van ouderen- en thuiszorg in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

“Dit is de eerste zorginstelling waar medewerkers uit meerdere horecazaken aan de slag gaan”, zegt Bianka den Breeijen, voorzitter van de Gorcumse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland.

Erwin Rijnders is locatiemanager bij Present Open Vensters in Ameide. Hij zegt blij te zijn met de geboden steun: “De afgelopen weken hebben we vanwege coronabesmettingen echt krap gezeten qua personeelsbezetting. Door het inzetten van de horecakrachten in het restaurant, konden onze gastvrouwen doorschuiven naar de zorg.”

De 31-jarige Kelly Veenis is één van de horecamedewerkers die bijspringt. Normaal werkt ze als leidinggevende in het restaurant de Hoofdwacht in Gorinchem, maar daar is nu niks te doen. Toen de restaurants in oktober moesten sluiten was voor Kelly één ding duidelijk, ze wilde niet zoals in de eerste golf thuis komen te zitten.

Kelly: “Daarom ben ik eerst als vrijwilliger bij woonzorgcentrum Graafzicht aan de slag gegaan, toevallig een andere locatie van Present. Daar hielp ik verschillende middagen mee bij activiteiten, op vrijdag was er tijd voor een lekker advocaatje!”

Bij toeval kreeg Kelly vervolgens van haar werkgever de vraag of ze aan de slag wilde in het restaurant van Open Vensters. Ze twijfelde niet: “Het is fijn om mij nuttig te kunnen maken en ik werk ook nog eens in de horeca, sommige collega’s pakken nu kerstpakketten in.”

En wat is dan het grootste verschil met haar ‘echte baan’? Kelly lacht: “Toch wel de structuur. De bewoners in het verzorgingshuis bestellen hun eten netjes vooraf en zitten vaak op een vaste plek, in het restaurant gaat dat toch wat anders. Daar is meer gezellige chaos.”

Frieda de Lange werkt al jaren als gastvrouw in het restaurant Open Vensters, daarnaast is zij voorzitter van de ondernemingsraad van zorgorganisatie Present. Frieda ‘schuift’ ,met de inzet van mensen als Kelly, door naar de afdeling Kleinschalig Wonen om daar bij te springen. Frieda: “Als gastvrouw ken je de bewoners en de organisatie. Daardoor is het makkelijker om de zorg te ondersteunen. Op de afdeling Kleinschalig Wonen leven dementerende ouderen in een huiselijke setting samen. Ik help met eten, drinken, schoonmaakwerk en activiteiten. En soms ondersteun ik de zorg als er bijvoorbeeld iemand uit bed getild moet worden.”

Op de vraag of Frieda dit werk wil blijven doen, moet ze glimlachen: “Ik ben toch een doener. Als ik een spelletje doe met een bewoner heb ik het gevoel dat ik niet aan het werk ben. Terwijl ik het wel enorm dankbaar werk vind.”

Rijnders is heel erg blij met de flexibiliteit van de horeca en zijn eigen mensen: “We kunnen het alleen samen doen en alleen op deze manier blijven we de zorg bieden die we graag geven.”