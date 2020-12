Provincie Utrecht zet plattelandscoaches in

UTRECHT • Provincie Utrecht gaat agrariërs op een nieuwe manier ondersteunen bij het toekomstbestendig maken van hun bedrijf of erf. Daarvoor zullen plattelandscoaches worden ingezet. Het is een onafhankelijk persoonlijk adviseur die boeren kan begeleiden en meedenken bij belangrijke keuzes in de bedrijfsvoering.

Een plattelandscoach begeleidt boeren met persoonlijke ‘keukentafelgesprekken’. De coach ondersteunt bij vragen die er zijn rondom het bedrijf en het erf. Het gaat onder meer om begeleiding bij het starten met kringloop- of natuurinclusieve landbouw. Ook kan de coach helpen bij een bedrijfsovername of bedrijfsbeëindiging. De coach kan desgewenst ook meedenken over mogelijkheden voor aanpassing van de bestemming van het erf, naar bijvoorbeeld wonen, zorgen, en recreatie.

Coach

Iedere coach is onafhankelijk, kent de boerenpraktijk en heeft volgens de provincie hart voor de toekomst van het Utrechtse landelijk gebied. De coach geeft begeleiding, brengt kansen in kaart en helpt eventuele knopen door te hakken. Ook kan hij of zij praktische ondersteuning bieden bij het aanvragen van subsidie of een vergunning. Elke Utrechtse agrariër of erfeigenaar krijgt een aanbod op maat, passend bij de plannen om toekomstbestendig te worden.