Vijfheerenlanden maakt prestatieafspraken met woningcorporaties

VIJFHEERENLANDEN • De gemeente VHL heeft prestatieafspraken gemaakt over het aantal woningen dat de woningbouwcorporaties volgend jaar willen bouwen. Uitgangspunt is de eerder dit jaar opgestelde Woonvisie.

Fien Wonen (hoofdplaats Zederik) heeft het voornemen om minimaal 75 woningen te bouwen, onder andere in de Weide II en in project de Killesteijnstraat II.

KleurrijkWonen (hoofdplaats Leerdam) heeft het voornemen om 36 woningen te bouwen in het project herstructurering Lingeplein en het restant van de eerder afgesproken 100 woningen in Broekgraaf.

En LEKSTEDEWonen (hoofdplaats Vianen) wil met de gemeente in gesprek over de 1.600 extra te bouwen woningen uit hoofde van de woondeal en tevens wil Lekstede nadere afspraken maken over de nieuwbouw in Everdingen en Hagestein. Verder zijn er plannen om 48 zorgappartementen te bouwen in het nieuwe dorp Hoef en Haag.