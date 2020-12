Kamer: zoek andere locatie voor militair radarstation

HERWIJNEN • De Tweede Kamer heeft dinsdagmiddag een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht om op zoek te gaan naar een andere locatie voor de militaire SMART-L-radar in plaats van Herwijnen. “Wat een geweldig nieuws”, jubelt de bewonersgroep Niet nog een radar in Herwijnen op haar Facebookpagina.

Volgens de indiener van de motie, Martijn van Helvert (CDA) gebeurt plaatsing van de radar in Herwijnen tegen de wil van de gemeente West Betuwe en de lokale bevolking. Ook wordt Herwijnen volgens hem langdurig blootgesteld aan samengestelde straling, door twee radars die er sinds de jaren zeventig hebben staan stralen. “Plaatsing van de SMART-L-radar zal de bevolking in Herwijnen opnieuw langdurig blootstellen aan cumulatieve straling, naast de al aanwezige KNMI-radar en scheepvaartradar.”

Er zijn volgens Van Helvert deugdelijke alternatieve locaties aangedragen, maar het ministerie van Defensie heeft deze niet opgepakt wegens tijdgebrek. “Onwenselijk”, vindt het CDA-Kamerlid.

Al eerder is het voorstel aan de orde geweest om te zoeken naar een locatie in de gemeente Vijfheerenlanden of in Molenlanden. Deze gemeenten hebben zich daar overigens fel tegen verzet.

De motie werd mede ondertekend door Joël Voordewind (ChristenUnie), Tom van den Nieuwenhuijzen (GroenLinks), John Kerstens (PvdA) en Sadet Karabulut (Socialistische Partij).